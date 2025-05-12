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В "Азові" потрібні знавці акумуляторів — нова вакансія

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Дата публікації: 12 травня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує акумуляторникам
Військовослужбовці "Азова". Фото ілюстративне: 0629.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють ремонтувати акумуляторні батареї. Йдеться про акумуляторників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 8 травня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки акумуляторника

Акумуляторник має ремонтувати та обслуговувати акумуляторні батаре, працювати з високоточними приладами.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які знають техніку безпеки й конструкції акумуляторних батарей, вміють ремонтувати й обслуговувати акумуляторні батареї та використовувати високоточні прилади. Від претендентів очікують  сумлінного виконання поставлених задач. Також фахівці мають бути готовими до роботи і в тилу, і зоні бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють зводити фортифікаційні споруди. Йдеться про будівельників.

Також у бригаді є вакансія SMM-менеджера. Обійняти цю посаду може грамотна людина, яка вміє писати цікаві тексти та знається на військовій тематиці.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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