Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує акумуляторникам

В "Азові" потрібні знавці акумуляторів — нова вакансія
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють ремонтувати акумуляторні батареї. Йдеться про акумуляторників.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 8 травня.
Обов'язки акумуляторника
Акумуляторник має ремонтувати та обслуговувати акумуляторні батаре, працювати з високоточними приладами.
Вимоги до кандидатів на посаду
На роботу запрошують людей, які знають техніку безпеки й конструкції акумуляторних батарей, вміють ремонтувати й обслуговувати акумуляторні батареї та використовувати високоточні прилади. Від претендентів очікують сумлінного виконання поставлених задач. Також фахівці мають бути готовими до роботи і в тилу, і зоні бойових дій.
Умови роботи
Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.
Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"
Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють зводити фортифікаційні споруди. Йдеться про будівельників.
Також у бригаді є вакансія SMM-менеджера. Обійняти цю посаду може грамотна людина, яка вміє писати цікаві тексти та знається на військовій тематиці.
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