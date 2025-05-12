Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает аккумуляторщикам

В "Азове" нужны знатоки аккумуляторов — новая вакансия
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют ремонтировать аккумуляторные батареи. Речь идет об аккумуляторщиках.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 8 мая.
Обязанности аккумуляторщика
Аккумуляторщик должен ремонтировать и обслуживать аккумуляторные батареи, работать с высокоточными приборами.
Требования к кандидатам на должность
На работу приглашают людей, которые знают технику безопасности и конструкции аккумуляторных батарей, умеют ремонтировать и обслуживать аккумуляторные батареи и использовать высокоточные приборы. От претендентов ожидают добросовестного выполнения поставленных задач. Также специалисты должны быть готовы к работе и в тылу, и зоне боевых действий.
Условия работы
Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют возводить фортификационные сооружения. Речь идет о строителях.
Также в бригаде есть вакансия SMM-менеджера. Занять эту должность может грамотный человек, который умеет писать интересные тексты и разбирается в военной тематике.
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