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Головна Штаб В "Азові" потрібні знавці агрегатів  — нова вакансія

В "Азові" потрібні знавці агрегатів  — нова вакансія

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує майстрам топливної апаратури
Чоловік ремонтує паливні дизельні форсунки. Фото ілюстративне: favoriteavto.061.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють налаштовувати паливні системи. Йдеться про майстрів топливної апаратури.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 18 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки майстра топливної апаратури та вимоги до кандидатів на посаду

Майстер топливної апаратури має заміняти газорозподільні механізми (ГРМ), працювати з високоточним інструментом, ремонтувати й налаштовувати паливні системи та агрегати.

До лав бригади запрошують людей, які мають навички заміни ГРМ, роботи з високоточним інструментом, ремонту й налаштування паливних систем та агрегатів. Фахівці повинні знати конструкції паливних систем і бути готовими до роботи як у тилових пунктах технічної допомоги (ПТД), так і в зоні активних бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівцю належить щоденна доплата — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють керувати бойовими броньованими машинами. Йдеться про водіїв ББМ.

Також бригада запрошує до своїх лав гранатометників. Обійняти таку посаду можуть ті, хто вміє стріляти із гранатометів.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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