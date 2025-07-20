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Головна Штаб В "Азові" потрібні люди, які знаються на гранатометах — вакансія

В "Азові" потрібні люди, які знаються на гранатометах — вакансія

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує гранатометникам
Гранатометник. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють стріляти із гранатометів. Йдеться про гранатометників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 19 липня.

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"Азов" шукає гранатометників
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки гранатометника

Гранатометник має забезпечувати безпечне та ефективне використання гранатометів, точність і високу ефективність стрільби з них. Такий військовий відповідає за постійне підтримання в бойовій готовності озброєння, техніки та боєприпасів, виконує бойові завдання у складі підрозділу.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком від 18 до 47, які придатні до служби за станом здоров'я і морально-психологічними якостями, мають середню, середню спеціальну або вищу освіту, готові працювати в зоні активних бойових дій, постійно вчитися й розвиватися.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує аналітиків розвідки. Щоб обійняти посаду, потрібно впевнено користуватися комп'ютером, мати навички програмування й досвід роботи в IT.

Також до лав бригади запрошують фахівців, які знаються на обліку та збереженні документації. Йдеться про діловодів.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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