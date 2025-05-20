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В "Азові" потрібні водії з досвідом роботи на АЗС — вакансія

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Дата публікації: 20 травня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує водіям-заправникам пункту заправки
Чоловік заправляє автомобіль. Фото ілюстративне: cfts.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які мають водійське посвідчення й раніше працювали на АЗС. Йдеться про водіїв-заправників пункту заправки.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 13 травня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки водія-заправника у бригаді "Азов"

Водій-заправник пункту заправки має перевозити паливо, заправляти техніку, вести документи й отримувати пальне. Фахівцю необхідно дотримуватися норм і правил експлуатації техніки й обладнання.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком до 55 років, які мають досвід водіння, категорію водіння С і раніше працювали паливних заправках. Від претендентів на посаду очікують постійної готовності вчитися,  розвиватися та працювати по всій території України, зокрема в зоні бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує операторів БпЛА. Такі фахівці мають вести розвідку, щоб знищувати ворога.

Такою у бригаді є вакансія оператора-сантехніка лазне-прального комбінату. Обійняти цю посаду може людина, яка знає сантехнічні системи, опалення, водопостачання та каналізацію.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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