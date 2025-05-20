Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает водителям-заправщикам пункта заправки

Мужчина заправляет автомобиль. Фото иллюстративное: cfts.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые имеют водительское удостоверение и ранее работали на АЗС. Речь идет о водителях-заправщиках пункта заправки.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 13 мая.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности водителя-заправщика в бригаде "Азов"

Водитель-заправщик пункта заправки должен перевозить топливо, заправлять технику, вести документы и получать горючее. Специалисту необходимо соблюдать нормы и правила эксплуатации техники и оборудования.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте до 55 лет, которые имеют опыт вождения, категорию вождения С и ранее работали топливных заправках. От претендентов на должность ожидают постоянной готовности учиться, развиваться и работать по всей территории Украины, в том числе в зоне боевых действий.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает операторов БпЛА. Такие специалисты должны вести разведку, чтобы уничтожать врага.

Такой в бригаде есть вакансия оператора-сантехника банно-прачечного комбината. Занять эту должность может человек, который знает сантехнические системы, отопление, водоснабжение и канализацию.