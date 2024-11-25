Робота в Азові — які умови та зарплату пропонують танкістам

В "Азові" потрібні танкісти — які умови праці та зарплата
Легендарна бригада "Азов" запрошує на роботу водіїв-механіків танку. Військові готові розглядати кандидатів без досвіду. Заробітна плата становитиме від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 25 листопада.
Робота в "Азові"
Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків танкістів входитиме:
- знання будови, технічних можливостей, правила експлуатації та обслуговування танка Т64/Т-72/Т-80;
- утримувати машину в постійній бойовій готовності до дій;
- уміло водити її в будь-яку пору року та час доби.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- бажання вчитися;
- вмотивованість;
- готові розглянути кандидатів без бойового досвіду.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.
Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"
Нагадаємо, що у полк "Азов" потрібні водії бензовозів. Кандидатам необхідно мати досвід роботи від двох років та водійське посвідчення категорії С та Е.
Також бригада запрошує на роботу водіїв автобусів, які мають водійські посвідчення категорій D та DE. Крім досвіду роботи водієм, потрібно вміти ремонтувати машину.
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