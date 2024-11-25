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В "Азові" потрібні танкісти — які умови праці та зарплата

25 листопада 2024 03:26
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Робота в Азові — які умови та зарплату пропонують танкістам
Танкісти бригади "Азов". Фото: Facebook/АЗОВ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Легендарна бригада "Азов" запрошує на роботу водіїв-механіків танку. Військові готові розглядати кандидатів без досвіду. Заробітна плата становитиме від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 25 листопада.

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Вакансія танкіста у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків танкістів входитиме:

  • знання будови, технічних можливостей, правила експлуатації та обслуговування танка Т64/Т-72/Т-80;
  • утримувати машину в постійній бойовій готовності до дій;
  • уміло водити її в будь-яку пору року та час доби.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • бажання вчитися;
  • вмотивованість;
  • готові розглянути кандидатів без бойового досвіду.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, що у полк "Азов" потрібні водії бензовозів. Кандидатам необхідно мати досвід роботи від двох років та водійське посвідчення категорії С та Е.

Також бригада запрошує на роботу водіїв автобусів, які мають водійські посвідчення категорій D та DE. Крім досвіду роботи водієм, потрібно вміти ремонтувати машину.

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