Работа в Азове – какие условия и зарплату предлагают танкистам

Танкисты бригады "Азов" Фото: Facebook/АЗОВ

Легендарная бригада "Азов" приглашает на работу водителей-механиков танка. Военные готовы рассматривать кандидатов без опыта. Заработная плата будет составлять от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 25 ноября.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности танкистов будет входить:

знание строения, технических возможностей, правила эксплуатации и обслуживания танка Т64/Т-72/Т-80;

удерживание машины в постоянной боевой готовности к действиям;

умелое вождение ее в любое время года и время суток.

Подойдет кандидат на должность, которые имеет:

желание учиться;

мотивированность;

в бригаде готовы рассмотреть кандидатов без боевого опыта.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

официальную мобилизацию к концу военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полк "Азов" нужны водители бензовозов. Кандидаты должны иметь опыт работы от двух лет и водительское удостоверение категории С и Е.

Также бригада приглашает на работу водителей автобусов, которые имеют водительские удостоверения категорий D и DE. Помимо опыта работы водителем, нужно уметь ремонтировать машину.