Работа в Азове – какие условия и зарплату предлагают танкистам

В "Азове" нужны танкисты — какие условия труда и зарплата
Легендарная бригада "Азов" приглашает на работу водителей-механиков танка. Военные готовы рассматривать кандидатов без опыта. Заработная плата будет составлять от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 25 ноября.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности танкистов будет входить:
- знание строения, технических возможностей, правила эксплуатации и обслуживания танка Т64/Т-72/Т-80;
- удерживание машины в постоянной боевой готовности к действиям;
- умелое вождение ее в любое время года и время суток.
Подойдет кандидат на должность, которые имеет:
- желание учиться;
- мотивированность;
- в бригаде готовы рассмотреть кандидатов без боевого опыта.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальную мобилизацию к концу военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.
Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, что в полк "Азов" нужны водители бензовозов. Кандидаты должны иметь опыт работы от двух лет и водительское удостоверение категории С и Е.
Также бригада приглашает на работу водителей автобусов, которые имеют водительские удостоверения категорий D и DE. Помимо опыта работы водителем, нужно уметь ремонтировать машину.
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