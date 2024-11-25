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В "Азове" нужны танкисты — какие условия труда и зарплата

25 ноября 2024 03:26
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Работа в Азове – какие условия и зарплату предлагают танкистам
Танкисты бригады "Азов" Фото: Facebook/АЗОВ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Легендарная бригада "Азов" приглашает на работу водителей-механиков танка. Военные готовы рассматривать кандидатов без опыта. Заработная плата будет составлять от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 25 ноября.

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Вакансия танкиста в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности танкистов будет входить:

  • знание строения, технических возможностей, правила эксплуатации и обслуживания танка Т64/Т-72/Т-80;
  • удерживание машины в постоянной боевой готовности к действиям;
  • умелое вождение ее в любое время года и время суток.

Подойдет кандидат на должность, которые имеет:

  • желание учиться;
  • мотивированность;
  • в бригаде готовы рассмотреть кандидатов без боевого опыта.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальную мобилизацию к концу военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полк "Азов" нужны водители бензовозов. Кандидаты должны иметь опыт работы от двух лет и водительское удостоверение категории С и Е.

Также бригада приглашает на работу водителей автобусов, которые имеют водительские удостоверения категорий D и DE. Помимо опыта работы водителем, нужно уметь ремонтировать машину.

работа деньги полк "Азов" вакансии зарплата

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