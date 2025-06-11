Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает огнеметчикам огнеметного взвода

В "Азове" нужны стрелки из огнеметов — какие условия работы
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют стрелять из огнеметов. Речь идет об огнеметчиках огнеметного взвода.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 7 июня.
Обязанности огнеметчика огнеметного взвода и требования к кандидатам на должность
Огнеметчик огнеметного взвода должен обеспечивать огневую поддержку из стрелкового оружия и прицельно поражать цели с помощью огнемета (РПВ-16).
На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам, готовы работать в зоне активных боевых действий и постоянно совершенствовать навыки работы с оружием.
Условия работы
Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов
Напомним, в "Азове" не хватает людей с высшим медицинским образованием. В бригаде есть вакансия абдоминального, торакального хирурга.
Также мы сообщали, что в бригаде "Азов" нужны люди, которые знают бухгалтерские программы. Речь идет о бухгалтерах расходной группы.
Читайте Новини.LIVE!