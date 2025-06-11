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Главная Штаб В "Азове" нужны стрелки из огнеметов — какие условия работы

В "Азове" нужны стрелки из огнеметов — какие условия работы

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает огнеметчикам огнеметного взвода
Украинские военнослужащие с огнеметами. Фото иллюстративное: vezha.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют стрелять из огнеметов. Речь идет об огнеметчиках огнеметного взвода.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 7 июня.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности огнеметчика огнеметного взвода и требования к кандидатам на должность

Огнеметчик огнеметного взвода должен обеспечивать огневую поддержку из стрелкового оружия и прицельно поражать цели с помощью огнемета (РПВ-16).

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам, готовы работать в зоне активных боевых действий и постоянно совершенствовать навыки работы с оружием.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов

Напомним, в "Азове" не хватает людей с высшим медицинским образованием. В бригаде есть вакансия абдоминального, торакального хирурга.

Также мы сообщали, что в бригаде "Азов" нужны люди, которые знают бухгалтерские программы. Речь идет о бухгалтерах расходной группы.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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