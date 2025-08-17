Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує заряджаючим танка

Військовослужбовець "Азова". Фото ілюстративне: ukrmilitary.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які відповідатимуть за підготовку боєприпасів до бою. Йдеться про заряджаючих танка.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 13 серпня.

Обов'язки заряджаючого танка у бригаді "Азов"

Заряджаючий танка має перевіряти справність, розташування та чистоту боєприпасів, комплектувати боєкомплект перед виходом на завдання, підтримувати порядок і безпечне розміщення снарядів у бойовому відділенні. Під час бою такий військовий переміщує снаряди з укладок у зону заряджання. Також він допомагає навіднику-оператору обслуговувати основне й додаткове озброєння.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують фізично сильних і витривалих людей, адже заряджати треба снаряди вагою 20–30 кілограмів. Претенденти на посаду повинні бути спритними, дисциплінованими, уважними, стійкими до роботи в умовах вібрації, шуму, високої температури й обмеженого простору, готовими діяти в умовах ризику для життя та відповідати за безпечне поводження з боєприпасами. Важливо, щоб претендент на посаду не мав травм чи хвороб, які можуть заважати роботи, зокрема проблем з опорно-руховим апаратом. Також стане у пригоді вміння працювати в команді та швидко реагувати у стресових ситуаціях.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, "Азов" запрошує до своїх лав людей, які вміють працювати з ІТ. Йдеться про фахівців зі штучного інтелекту (AI).

Також у бригаді бракує контекстологів. Обійняти таку посаду можуть ті, хто знається на рекламі.