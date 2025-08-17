Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает заряжающим танка

Военнослужащий "Азова". Фото иллюстративное: ukrmilitary.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые будут отвечать за подготовку боеприпасов к бою. Речь идет о заряжающих танка.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 13 августа.

Обязанности заряжающего танка в бригаде "Азов"

Заряжающий танка должен проверять исправность, расположение и чистоту боеприпасов, комплектовать боекомплект перед выходом на задание, поддерживать порядок и безопасное размещение снарядов в боевом отделении. Во время боя такой военный перемещает снаряды из укладок в зону заряжания. Также он помогает наводчику-оператору обслуживать основное и дополнительное вооружение.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают физически сильных и выносливых людей, ведь заряжать надо снаряды весом 20–30 килограммов. Претенденты на должность должны быть ловкими, дисциплинированными, внимательными, устойчивыми к работе в условиях вибрации, шума, высокой температуры и ограниченного пространства, готовыми действовать в условиях риска для жизни и отвечать за безопасное обращение с боеприпасами. Важно, чтобы претендент на должность не имел травм или болезней, которые могут мешать работе, в частности проблем с опорно-двигательным аппаратом. Также пригодится умение работать в команде и быстро реагировать в стрессовых ситуациях.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, "Азов" приглашает в свои ряды людей, которые умеют работать с ИТ. Речь идет о специалистах по искусственному интеллекту (AI).

Также в бригаде не хватает контекстологов. Занять такую должность могут те, кто разбирается в рекламе.