Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує фахівцям Full Stack Developer

Чоловік-програміст. Фото ілюстративне: unsplash.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють розробляти сайти. Йдеться про фахівців Full Stack Developer.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 15 квітня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки Full Stack Developer

Фахівець Full Stack Developer має підтримувати й розвивати існуючі продукти, разом із командою розробляти нові продукти, підтримувати існуючі сайти та розробляти нові, брати участь в обговореннях і узгодженнях, оперативно реагувати на термінові задачі.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають досвід роботи з TypeScript і NestJS, розуміють React, включаючи SPA-проекти на основі Vite, впевнено працюють із Prisma та PostgreSQL. Фахівець має комфортно почуватися в монорепових середовищах та використовувати Docker для локальної розробки. Перевагою буде досвід роботи з аутентифікацією (наприклад, JWT, сесії), розуміння дизайну API та чистої архітектури, знання структурованих даних мета-тегів і найкращих практик SEО.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує автоелектриків. Обійняти цю посаду можуть люди, які щонайменше рік працювали у сфері автоенергетики.

Також у бригаді потрібні люди, які вміють ремонтувати Starlink. Йдеться про інженерів із комп'ютерних систем і мереж.