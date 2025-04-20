Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает специалистам Full Stack Developer

Мужчина-программист. Фото иллюстративное: unsplash.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют разрабатывать сайты. Речь идет о специалистах Full Stack Developer.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 15 апреля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности Full Stack Developer

Специалист Full Stack Developer должен поддерживать и развивать существующие продукты, вместе с командой разрабатывать новые продукты, поддерживать существующие сайты и разрабатывать новые, участвовать в обсуждениях и согласованиях, оперативно реагировать на срочные задачи.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют опыт работы с TypeScript и NestJS, понимают React, включая SPA-проекты на основе Vite, уверенно работают с Prisma и PostgreSQL. Специалист должен комфортно чувствовать себя в монореповых средах и использовать Docker для локальной разработки. Преимуществом будет опыт работы с аутентификацией (например, JWT, сессии), понимание дизайна API и чистой архитектуры, знание структурированных данных мета-тегов и лучших практик SEО.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает автоэлектриков. Занять эту должность могут люди, которые минимум год работали в сфере автоэнергетики.

Также в бригаде нужны люди, которые умеют ремонтировать Starlink. Речь идет об инженерах по компьютерным системам и сетям.