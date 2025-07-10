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Главная Штаб В "Азове" требуются разнорабочие — какие обязанности

В "Азове" требуются разнорабочие — какие обязанности

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает разнорабочим инженерной мастерской
Мужчина с паяльником. Фото иллюстративное: freepik.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют работать с электроинструментом. Речь идет о разнорабочих инженерной мастерской.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 7 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности разнорабочего в инженерной мастерской и требования к кандидатам

Разнорабочий должен пользоваться ручным и электроинструментом, паять, работать с взрывоопасными, легковоспламеняющимися, вредными и токсичными веществами, минами и другими видами боеприпасов.

На работу приглашают люди в возрасте до 50 лет, которые имеют среднее специальное образование и ревалентный опыт, готовы постоянно учиться, развиваться и работать по всей территории Украины, в том числе и в зоне активных боевых действий.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют проводить инвентаризацию. Речь идет о кладовщиках.

Также в бригаде нужны абдоминальные и торакальные хирурги. Занять эту должность могут люди, которые имеют не менее двух лет опыта работы и высшее медицинское образование.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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