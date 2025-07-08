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Головна Штаб В "Азові" потрібні комірники — які обов'язки та умови роботи

В "Азові" потрібні комірники — які обов'язки та умови роботи

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує комірникам
Комірники. Фото ілюстративне: mista.ua

Бригади спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють проводити інвентаризацію. Йдеться про комірників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 1 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua 

Обов'язки комірника у бригаді "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду

Комірник має приймати обладнання на склад та вносити до бази даних, формувати заявки підрозділів і видавати військовим обладнання, проводити інвентаризацію.

На роботу запрошують пунктуальних і охайних людей, які вміють організовувати робочий простір, мають аналітичний склад розуму та готові до фізичних навантажень.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує абдомінальних і торакальних хірургів. Обійняти цю посаду можуть люди, які мають щонайменше два роки досвіду роботи та вищу медичну освіту.

Також у бригаді потрібні водії-заправники. На роботу запрошують людей, які раніше працювали на заправках.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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