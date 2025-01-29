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В "Азове" нужны люди, которые разбираются в сварке — вакансия

29 января 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает сварщикам
Сварщики. Фото иллюстративное: 24 ОМБр имени короля Даниила
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения специалистов, которые умеют сваривать металлические конструкции. Речь идет о сварщиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 28 января.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности сварщика в полку "Азов"

Сварщик должен сваривать металлические конструкции согласно требованиям технических чертежей и инструкций, выполнять ремонтные работы, включая замену и усиление сварных соединений, контролировать качество работы и соответствие стандартам безопасности, изготавливать локальные металлоконструкции.

Требования к кандидатам на должность

На работу примут ответственных и внимательных к деталям людей, которые имеют не менее года опыта работы, умеют работать с различными видами сварки (электро, газовой и т.д.), знают и понимают технические чертежи и инструкции.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата будет не менее 25 тысяч гривен. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будет 3 300 гривен доплаты, а за месяц можно будет заработать до 125 тысяч гривен. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает боевых медиков. Занять эту должность могут люди, которые имеют от одного года опыта работы и удовлетворительную физическую подготовку.

Также в бригаде есть вакансия для номеров обслуги минометного расчета. Такие военные должны уметь приводить в боевую готовность мины для миномета и сам миномет.

бригада "Азов" мобилизация вакансии военнослужащие Нацгвардия

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02:19 В США застрелили мужчину, которого помиловал Трамп

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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