Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает электросварщикам

Электросварщик. Фото иллюстративное: svitprof.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в сварочных работах. Речь идет об электросварщиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 21 мая.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности электросварщика и требования к кандидатам на должность

Электросварщик должен выполнять сварочные работы для ремонта или модернизации бронированной и автомобильной техники. Среди его обязанностей сварка металлических конструкций и корпусов бронированных машин.

На работу приглашают ответственных, пунктуальных людей, которые имеют опыт работы электросварщиками и навыки проектирования металлоконструкций. Специалисты должны быть пригодными к службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам, готовыми развиваться, совершенствоваться и работать в зоне боевых действий. Кроме того, им необходимо знать дуговой, полуавтоматический, MMA, TIG, MIG-MAGН принципы работы.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает боевых медиков. Занять такую должность может человек, который имеет опыт работы с ранеными.

Также в бригаде есть вакансия водителя-заправщика пункта заправки. На работу приглашают людей в возрасте до 55 лет, которые имеют опыт вождения и работы на топливных заправках.