Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує інженерам із комп'ютерних систем і мереж

Фахівець із комп'ютерної інженерії. Фото ілюстративне: nubip.edu.ua

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють працювати в інтернеті та знаються на ремонті. Йдеться про інженерів із комп'ютерних систем і мереж.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 26 травня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки інженера з комп'ютерних систем і мереж та вимоги до кандидатів на посаду

Інженер із комп'ютерних систем і мереж має працювати з Mikrotik, Ubiquiti, інтернет-мережами, обслуговувати й покращувати мережі командного пункту та батальйону, ремонтувати Starlink.

На роботу запрошують людей віком від 18 до 55 років. Від кандидатів очікують готовності постійно вчитися та розвиватися. Також бажано мати середню спеціальну/вищу освіту за спеціальністю або досвід роботи на відповідних посадах.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакансія анестезіолога. Претендувати на цю посаду можуть ті, хто має вищу медичну освіту й досвід роботи: за фахом і з ургентними пацієнтам.

Також у бригаді бракує бойових медиків. На роботу запрошують людей із досвідом роботи з евакуації поранених.