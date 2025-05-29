Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает инженерам по компьютерным системам и сетям

Специалист по компьютерной инженерии. Фото иллюстративное: nubip.edu.ua

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют работать в интернете и разбираются в ремонте. Речь идет об инженерах по компьютерным системам и сетям.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 26 мая.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности инженера по компьютерным системам и сетям и требования к кандидатам на должность

Инженер по компьютерным системам и сетям должен работать с Mikrotik, Ubiquiti, интернет-сетями, обслуживать и улучшать сети командного пункта и батальона, ремонтировать Starlink.

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 55 лет. От кандидатов ожидают готовности постоянно учиться и развиваться. Также желательно иметь среднее специальное/высшее образование по специальности или опыт работы на соответствующих должностях.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакансия анестезиолога. Претендовать на эту должность могут те, кто имеет высшее медицинское образование и опыт работы: по специальности и с ургентными пациентам.

Также в бригаде не хватает боевых медиков. На работу приглашают людей с опытом работы по эвакуации раненых.