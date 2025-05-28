Робота в Азов — які умови пропонують анестезіологам

Анестезіолог під час операції. Фото ілюстративне: altamedica.com.ua

Бригаді спецпризначення "Азов" потрібні на роботу анестезіологи. Кандидатам на посаду необхідно мати вищу медичну освіту та досвід роботи щонайменше рік. Платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у понеділок, 26 травня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Відповідно до інформації у вакансії, до обов'язків анестезіологів входитиме:

надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;

супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;

організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти.

Підійде кандидат на посаду, який має:

вища медична освіта;

досвід роботи за спеціальністю;

досвід роботи з ургентними пацієнтами;

вміння проводити основні анетсезіологічні маніпуляції (забезпечення прохідності дихальних шляхів, респіраторна підтримка, регіонарна анастезія, катетеризація центральної вени, катетеризація артерії, узд-діагностика, пункція плевральної порожнини та перикарду);

готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

дотримання принципів доказової медицини;

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;

прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;

готовність брати участь в медичному плануванні;

готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;

профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, "Азову" потрібні бойові медики. Для влаштування на роботу потрібен досвід роботи з евакуації поранених та з ургентними пацієнтами.

Також ми писали, що "Азов" шукає у свої підрозділи фахівців, які вестимуть розвідку задля знищення противника. Мова йде про операторів дронів.