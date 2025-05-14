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В "Азові" потрібні люди, які знаються на паливних системах

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Дата публікації: 14 травня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує майстрам топливної апаратури
Майстер ремонтує паливну систему. Фото ілюстративне: master.shop

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють налаштовувати паливні системи. Йдеться про майстрів топливної апаратури.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 8 травня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки майстра топливної апаратури

Майстер топливної апаратури має заміняти газорозподільні механізми (ГРМ), працювати з високоточним інструментом, ремонтувати й налаштовувати паливні системи та агрегати.

До лав бригади запрошують людей, які мають навички заміни ГРМ, роботи з високоточним інструментом, ремонту й налаштування паливних систем та агрегатів. Фахівці повинні знати конструкції паливних систем і бути готовими до роботи як у тилових пунктах технічної допомоги (ПТД), так і в зоні активних бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють ремонтувати акумуляторні батареї. Йдеться про акумуляторників.

Також у бригаді є вакансія будівельника. На фронті такі робітники мають зводити фортифікаційні споруди.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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