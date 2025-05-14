Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает мастерам топливной аппаратуры

Мастер ремонтирует топливную систему. Фото иллюстративное: master.shop

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют настраивать топливные системы. Речь идет о мастерах топливной аппаратуры.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 8 мая.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности мастера топливной аппаратуры

Мастер топливной аппаратуры должен заменять газораспределительные механизмы (ГРМ), работать с высокоточным инструментом, ремонтировать и настраивать топливные системы и агрегаты.

В ряды бригады приглашают людей, которые имеют навыки замены ГРМ, работы с высокоточным инструментом, ремонта и настройки топливных систем и агрегатов. Специалисты должны знать конструкции топливных систем и быть готовыми к работе как в тыловых пунктах технической помощи (ПТД), так и в зоне активных боевых действий.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют ремонтировать аккумуляторные батареи. Речь идет об аккумуляторщиках.

Также в бригаде есть вакансия строителя. На фронте такие рабочие должны возводить фортификационные сооружения.