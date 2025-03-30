Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує спеціалістам Meta Ads

Чоловік за комп'ютером. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють готувати звіти та проводити аудити. Йдеться про спеціалістів Meta Ads.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 29 березня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки фахівця Meta Ads у бригаді "Азов" і вимоги до кандидатів

Фахівець Meta Ads має проводити аудити кабінетів, готувати аналіз колегі і конкурентів по ринку, формувати стратегії запусків кампаній, запускати ефективні кампанії та тестувати їх. Також такий працівник розробляє технічні завдання для копірайтерів, розробників, дизайнерів, готує зрозумілі та інформативні звіти. Щоб обійняти посаду, потрібно мати щонайменше рік досвіду роботу.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. За місяць роботи платитимуть 27 тисяч гривень. Перевести на цю посаду можуть військових, які вже проходять службу.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає аналітиків розвідки. Обійняти таку посаду можуть люди, які впевнено користуються комп'ютером, мають навички програмування та досвід в IT.

Також у бригаді бракує операторів переносного зенітно-ракетного комплексу. На роботу запрошують людей, які вміють користуватися ПЗРК або прагнуть цьому навчитися.