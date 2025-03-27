Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує операторам переносного зенітно-ракетного комплексу

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: mil.in.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вражатимуть ворожі цілі. Йдеться про операторів переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК).

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в неділю, 23 березня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки оператора ПЗРК у бригаді "Азов"

Оператор ПЗРК має вміти працювати з переносним зенітно-ракетним комплексом або прагнути цьому навчитися. Серед його обов'язків виявлення та ураження повітряних цілей (літаків, гелікоптерів і БпЛА), бойове чергування, контроль справності обладання та звітування командуванню. Також фахівець має дотримуватися статуту ППО.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують відповідальних та ініціативних людей, які не мають проблем зі здоров'ям, алкогольної й наркотичної залежності.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати у бригаді "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у бригаді "Азов" є вакансія аналітика розвідки. Обійняти цю посаду може людина, яка впевнено користується комп'ютером, має навички програмування або досвід в IT.

Також в "Азові" бракує механіків-радіотелеграфістів. Такі фахівці мають передавати сигнали та проводити технічну підтримку для захисту радіозасобів від радіоперешкод.