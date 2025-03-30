Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает специалистам Meta Ads

Мужчина за компьютером. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют готовить отчеты и проводить аудиты. Речь идет о специалистах Meta Ads.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 29 марта.

Читайте также:

Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности специалиста Meta Ads в бригаде "Азов" и требования к кандидатам

Специалист Meta Ads должен проводить аудиты кабинетов, готовить анализ коллеги и конкурентов по рынку, формировать стратегии запусков кампаний, запускать эффективные кампании и тестировать их. Также такой работник разрабатывает технические задания для копирайтеров, разработчиков, дизайнеров, готовит понятные и информативные отчеты. Чтобы занять должность, нужно иметь не менее года опыта работы.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. За месяц работы будут платить 27 тысяч гривен. Перевести на эту должность могут военных, которые уже проходят службу.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет аналитиков разведки. Занять такую должность могут люди, которые уверенно пользуются компьютером, имеют навыки программирования и опыт в IT.

Также в бригаде не хватает операторов переносного зенитно-ракетного комплекса. На работу приглашают людей, которые умеют пользоваться ПЗРК или стремятся этому научиться.