Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує топографам

Топограф. Фото ілюстративне: outofedenwalk.nationalgeographic.org

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на картах. Йдеться про топографів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 24 квітня.

Реклама

Читайте також:

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки топографа у бригаді "Азов"

Топограф має готувати й візуалізувати матеріали, складати плани, карти та описи рельєфу місцевості, готувати звітну документацію й надавати питання з топографії, друкувати карти великого масштабу.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які знають основи топографії, геодезії та орієнтування на місцевості, мають просунуті навички володіння ПК і Microsoft Office. Перевагою буде обізнаність у роботі систем "КРОПИВА" й Delta. Топограф має бути придатним до військової служби за станом здоров'я й морально-психологічними якостями, готовим постійно вчитися та розвиватися.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакансія відеомонтажера. На роботу запрошують людей, які мають щонайменше рік досвіду роботи у сфері монтажу.

Також у бригаді бракує бойових медиків. Претендувати на цю посаду можуть люди, які мають задовільну фізичну підготовку та від одного року досвіду роботи.