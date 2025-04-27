Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує відеомонтажерам

Відеомонтажер. Фото ілюстративне: web-systems.co.uk

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють створювати відеоролики. Йдеться про відеомонтажерів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 21 квітня.

Реклама

Читайте також:

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки відеомонтажера у бригаді "Азов"

Відеомонтажер має монтувати відеоролики для соцмереж, генерувати ідеї, пропозиції та креативні рішення в монтажі, створювати анімовані елементи відео й титрів. Також такий фахівець підбирає звуковий супровід, розробляє й реалізує концепції відеороликів, працює з різними форматами відео, серед яких продуктові рекламні ролики, інтервʼю та звіти.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які щонайменше рік працювали в монтажі або на схожих посадах і мають досвід роботи у монтажному середовищі: DaVinci, FinalCut, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects. Від кандидатів очікують уміння працювати в команді та розуміння сучасних трендів у відеомонтажі.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, до лав "Азова" запрошують бойових медиків. Претендувати на цю посаду можуть люди, які мають задовільну фізичну підготовку та від одного року досвіду роботи.

Також у бригаді бракує монтувальників обладнання. Щоб обійняти цю посаду, потрібно вміти працювати з електроінструментами.