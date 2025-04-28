Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает топографам

Топограф. Фото иллюстративное: outofedenwalk.nationalgeographic.org

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в картах. Речь идет о топографах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 24 апреля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности топографа в бригаде "Азов"

Топограф должен готовить и визуализировать материалы, составлять планы, карты и описания рельефа местности, готовить отчетную документацию и предоставлять вопросы по топографии, печатать карты крупного масштаба.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые знают основы топографии, геодезии и ориентирования на местности, имеют продвинутые навыки владения ПК и Microsoft Office. Преимуществом будет осведомленность в работе систем "КРОПИВА" и Delta. Топограф должен быть пригодным к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам, готовым постоянно учиться и развиваться.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакансия видеомонтажера. На работу приглашают людей, которые имеют не менее года опыта работы в сфере монтажа.

Также в бригаде не хватает боевых медиков. Претендовать на эту должность могут люди, которые имеют удовлетворительную физическую подготовку и от одного года опыта работы.