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Главная Штаб В "Азове" нужны люди, разбирающиеся в бронетехнике — вакансия

В "Азове" нужны люди, разбирающиеся в бронетехнике — вакансия

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает водителям ББМ
Боевая бронированная машина. Фото иллюстративное: militarnyi.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют управлять боевыми бронированными машинами. Речь идет о водителях ББМ.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 20 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности водителя ББМ и требования к кандидатам на должность

Водитель ББМ должен управлять колесной или гусеничной боевой бронированной машиной, выполнять полевые задания, а также боевые задачи: подвозить личный состав, боекомплект и другое оборудование.

На работу приглашают мотивированных и психологически устойчивых людей, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья, имеют водительское удостоверение категории С, готовы постоянно учиться и улучшать свои навыки. Военный должен знать тактико-технические характеристики ББМ. Наличие сертификатов на различные типы боевых бронированных машин будет преимуществом.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют стрелять из гранатометов. Речь идет о гранатометчиках.

Также бригада приглашает в свои ряды аналитиков разведки. Занять такую должность, может человек, который уверенно пользуется компьютером, имеет опыт программирования и ранее работал в IT.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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