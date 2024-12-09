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В "Азове" нужны люди, умеющие вести соцсети — вакансия

9 декабря 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает SMM-копирайтерам
Человек работает за ноутбуком. Фото иллюстративное: depositphotos.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих создавать контент для Telegram-каналов и Instagram-аккаунтов. Речь идет о SMM-копирайтерах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 4 декабря.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности SMM-копирайтера в полку "Азов"

SMM-копирайтер должен планировать, создавать и публиковать контент для Telegram-канала и Instagram-страницы, взаимодействовать с подписчиками, обрабатывать и монтировать фотографии и видеоматериалы, демонстрирующие боевую и повседневную работу подразделения. Для согласования и координации контента специалист должен сотрудничать с отделами бригады. Также среди его обязанностей самостоятельный сбор фотографий и видеоконтента о жизни подразделения.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют опыт работы в медийной сфере и монтаже, навыки обработки фото и видео. Желательно иметь собственные Telegram-каналы и Instagram-страницы. Преимуществом станет опыт работы в журналистике.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы и составит 25–125 тысяч гривен. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в полку "Азов" есть вакансия химика. В армии такие специалисты необходимы для того, чтобы тестировать химические соединения и разрабатывать взрывчатые вещества.

Также в полку нужны крановщики. Занять эту должность могут люди, которые по меньшей мере год работали машинистами кранов.

работа полк "Азов" мобилизация вакансии соцсети Нацгвардия

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