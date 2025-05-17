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В "Азове" нужны люди, которые умеют перекрывать крыши — вакансия

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Дата публикации 17 мая 2025 03:26
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает кровельщикам
Кровельщики. Фото: ukrainian.us

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в кровельных работах. Речь идет о кровельщиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 16 мая.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности кровельщика и требования к кандидатам на должность

Кровельщик должен выполнять кровельные работы. Занять должность в бригаде сможет человек, который умеет разрабатывать план перекрытия крыши и готов к работе в зоне боевых действий.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает хирургов. Претендовать на эту должность могут люди, которые имеют высшее медицинское образование и не менее двух лет опыта работы.

Также в бригаде нужны водители автобусов. Чтобы занять эту должность, надо иметь водительское удостоверение категорий D и DE.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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