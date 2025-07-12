Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает автомеханикам

В "Азове" нужны люди, обслуживающие автомобили — новая вакансия
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в автомобилях. Речь идет об автомеханиках.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 10 июля.
Обязанности автомеханика и требования к кандидатам на должность
Автомеханик должен обслуживать и ремонтировать технику различных типов, в том числе спецтехнику. На работу приглашают ответственных, внимательных и пунктуальных людей, которые имеют техническое средне-специальное образование или опыт работы по смежному направлению.
Условия работы
Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, "Азов" ищет работников в инженерную мастерскую. Речь идет о разнорабочих.
Также в бригаде не хватает водителей медицинского пункта. Занять такую должность может человек, который имеет водительские права категории B и минимум год опыта вождения.
Читайте Новини.LIVE!