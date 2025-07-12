Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает автомеханикам

Автомеханики. Фото иллюстративное: avito.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в автомобилях. Речь идет об автомеханиках.



Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 10 июля.

Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности автомеханика и требования к кандидатам на должность

Автомеханик должен обслуживать и ремонтировать технику различных типов, в том числе спецтехнику. На работу приглашают ответственных, внимательных и пунктуальных людей, которые имеют техническое средне-специальное образование или опыт работы по смежному направлению.

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Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, "Азов" ищет работников в инженерную мастерскую. Речь идет о разнорабочих.

Также в бригаде не хватает водителей медицинского пункта. Занять такую должность может человек, который имеет водительские права категории B и минимум год опыта вождения.