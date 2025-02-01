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В "Азове" требуются хирурги — какая зарплата и условия

1 февраля 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в Азове — какую зарплату предлагают хирургам
Хирурги делают операцию. Фото иллюстративное: hirurgia.kiev.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения абдоминальных, торакальных хирургов. Кандидатам необходимо быть с высшим медицинским образованием и иметь не менее двух лет опыта работы. Платить будут от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в пятницу, 31 января, на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия хирурга в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности хирургов будет входить:

  • оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
  • сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
  • организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
  • периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;
  • сбор и обработка санитарных данных;

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • высшее медицинское образование;
  • опыт работы по специальности;
  • опыт работы с ургентными пациентами;
  • умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • соблюдение принципов доказательной медицины;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
  • стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;
  • готовность участвовать в медицинском планировании;
  • готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

В свою очередить бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • денежное обеспечение от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
  • профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Напомним, что кроме этой вакансии, бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу боевых медиков. Для устройства надо иметь удовлетворительную физическую подготовку и опыт работы от 1 года.

Также мы писали, что бойцы предлагают работу операторам БпЛА. Потенциальным кандидатам нужно иметь теоретическую и практическую подготовку по дронам, а также опыт управления.

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