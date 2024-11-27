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В "Азове" нужны физически сильные люди — кого приглашают в полк

27 ноября 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает такелажникам
Такелажники в ВСУ. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые способны выполнять тяжелые физические работы.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 20 ноября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности такелажника в полку "Азов"

Такелажник должен выполнять такелажные работы, включающие перемещение, погрузку и выгрузку грузов, обеспечивать безопасное использование такелажного оборудования во время работ, подготавливать грузы для транспортировки. Такой служащий должен проводить подготовительные работы, требующие физической нагрузки, и выполнять сопутствующие задачи, связанные с такелажными работами.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных, внимательных и выносливых людей, которые готовы к нагрузкам и тяжелым работам, знают базовые правила использования такелажного оборудования и умеют работать в команде.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Рассмотрят даже отзывы без резюме. Ежемесячная зарплата будет составлять 25–125 тысяч гривен. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в рядах "Азова" нужны люди, которые не боятся высоты. Речь идет о монтажниках оборудования. Чтобы занять эту должность, необходимо знать основы функционирования и настройки интернет-оборудования и уметь работать с электроинструментами.

Также полк приглашает на работу водителей бензовозов. Претендовать на эту должность могут люди, которые не менее двух лет работали водителями и имеют водительское удостоверение категории C или E.

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