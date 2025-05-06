Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує бухгалтерам розрахункової групи

В "Азові" потрібні фінансисти — вакансія у бригаді
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи фахівців, які нараховуватимуть бійцям зарплати. Йдеться про бухгалтерів розрахункової групи.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 5 травня.
Обов'язки бухгалтера розрахункової групи та вимоги до кандидатів
Бухгалтер розрахункової групи має нараховувати грошове забезпечення військовослужбовцям і надавати довідки щодо нарахування зарплат.
На роботу запрошують людей, які мають вищу освіту за фінансовим напрямком, впевнено користуються ПК і оргтехнікою. Бажано, щоб кандидат на посаду мав досвід роботи бухгалтером і знав бухгалтерські програми.
Умови роботи
Азовці пропонують працівникам офіційне працевлаштування з повним соцпакетом. Служити можна за контрактом або офіційною мобілізацією. Зарплата становитиме 27–29 тисяч гривень.
Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"
Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які знаються на електронних пристроях. Йдеться про інженерів-електронщиків.
Також у бригаді потрібні будівельники. На фронті такі робітники облаштовуватимуть фортифікаційні споруди.
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