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В "Азові" потрібні фінансисти — вакансія у бригаді

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Дата публікації: 6 травня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує бухгалтерам розрахункової групи
Бійці бригади "Азов" на шикуванні. Фото: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи фахівців, які нараховуватимуть бійцям зарплати. Йдеться про бухгалтерів розрахункової групи.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 5 травня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки бухгалтера розрахункової групи та вимоги до кандидатів

Бухгалтер розрахункової групи має нараховувати грошове забезпечення військовослужбовцям і надавати довідки щодо нарахування зарплат.

На роботу запрошують людей, які мають вищу освіту за фінансовим напрямком, впевнено користуються ПК і оргтехнікою. Бажано, щоб кандидат на посаду мав досвід роботи бухгалтером і знав бухгалтерські програми.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам офіційне працевлаштування з повним соцпакетом. Служити можна за контрактом або офіційною мобілізацією. Зарплата становитиме 27–29 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які знаються на електронних пристроях. Йдеться про інженерів-електронщиків.

Також у бригаді потрібні будівельники. На фронті такі робітники облаштовуватимуть фортифікаційні споруди.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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