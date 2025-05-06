Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает бухгалтерам расчетной группы

Бойцы бригады "Азов" на построении. Фото: azov.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения специалистов, которые будут начислять бойцам зарплаты. Речь идет о бухгалтерах расчетной группы.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 5 мая.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности бухгалтера расчетной группы и требования к кандидатам

Бухгалтер расчетной группы должен начислять денежное обеспечение военнослужащим и предоставлять справки о начислении зарплат.

На работу приглашают людей, которые имеют высшее образование по финансовому направлению, уверенно пользуются ПК и оргтехникой. Желательно, чтобы кандидат на должность имел опыт работы бухгалтером и знал бухгалтерские программы.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам официальное трудоустройство с полным соцпакетом. Служить можно по контракту или официальной мобилизации. Зарплата будет составлять 27–29 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в электронных устройствах. Речь идет об инженерах-электронщиках.

Также в бригаде нужны строители. На фронте такие рабочие будут обустраивать фортификационные сооружения.