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В "Азове" нужны финансисты — вакансия в бригаде

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Дата публикации 6 мая 2025 03:26
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает бухгалтерам расчетной группы
Бойцы бригады "Азов" на построении. Фото: azov.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения специалистов, которые будут начислять бойцам зарплаты. Речь идет о бухгалтерах расчетной группы.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 5 мая.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности бухгалтера расчетной группы и требования к кандидатам

Бухгалтер расчетной группы должен начислять денежное обеспечение военнослужащим и предоставлять справки о начислении зарплат.

На работу приглашают людей, которые имеют высшее образование по финансовому направлению, уверенно пользуются ПК и оргтехникой. Желательно, чтобы кандидат на должность имел опыт работы бухгалтером и знал бухгалтерские программы.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам официальное трудоустройство с полным соцпакетом. Служить можно по контракту или официальной мобилизации. Зарплата будет составлять 27–29 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в электронных устройствах. Речь идет об инженерах-электронщиках.

Также в бригаде нужны строители. На фронте такие рабочие будут обустраивать фортификационные сооружения.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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