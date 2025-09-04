Відео
Головна Штаб Для фахівців з ШІ в "Азові" є робота — яка вимоги та умови

Для фахівців з ШІ в "Азові" є робота — яка вимоги та умови

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 03:26
Для знавців штучного інтелекту в Азові є гарна вакансія
Програмісти за роботою. Ілюстративне фото: pexels.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють працювати з ІТ. Йдеться про фахівців з штучного інтелекту (AI спеціалістів).

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

В "Азові" потрібні AI-фахівці — яка є вакансія для знавців ШІ - фото 1
Оголошення про вакансію AI спеціаліста в "Азов". Фото: Скриншот

Які обов'язки

Від кандидата очікують вміння розробки та впровадження AI-рішень для автоматизації внутрішніх процесів (чат-боти, генерація текстів, AI-аналітика тощо).

Читайте також:

Також в перелік обов'язків входитиме інтеграція моделей штучного інтелекту (OpenAI API, Claude, Deep Seek, Gemini тощо) у сайти, чат-боти, CRM тощо.

Потрібно буде створювати промпти й логіку для LLM-систем (prompt engineering), а також займатись розробкою low-code/no-code рішень з використанням AI (Make, Zapier тощо).

Не обійдеться без створення кастомних інтерфейсів або ботів на базі LLM/ML моделей, а також треба буде брати участь у побудові систем персоналізованого досвіду для користувача (наприклад, рекомендаційний блок, персоналізовані email/повідомлення).

В обов'язки буде входити співпраця з продакт-менеджерами, маркетингом і дизайнерами для створення функціональних AI-сервісів та підтримка безпеки даних, контроль за етичним використанням AI.

Вимоги до кандидата

  • досвід роботи з AI-моделями або інтеграцією через API (OpenAI, Claude, Gemini, Deep Seek тощо);
  • навички програмування на Python, PHP або JavaScript (або досвід у no-code інтеграціях);
  • знання основ NLP, LLM, ML, Prompt Engineering;
  • досвід створення чат-ботів або голосових ботів;
  • вміння створювати інтеграції через Webhook/API/HTTP-запити;
  • розуміння обмежень, ризиків та безпеки при роботі з AI;
  • буде плюсом: досвід роботи з векторними базами.

Що пропонує "Азов"

Бригада пропонує кандидату офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців. Також можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій за що нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, в "Азові" потрібні люди, які впевнено користуються комп'ютером і мають досвід роботи в IT. Йдеться про аналітиків розвідки.

Також у бригаді бракує бойових медиків. Серед обов'язків таких військових надання невідкладної медичної допомоги.

Автор:
Вікторія Козир
Автор:
Вікторія Козир
