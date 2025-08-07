На фронте есть работа уверенным водителям в подразделениях Азов по эвакуации раненых

В "Азов" приглашают крутых водителей — работа для мастеров руля
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые работать водителями. Речь идет о водителях медицинского пункта.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.
Обязанности и требования
В перечень обязательств кандидата будет входить проведение медицинских эвакуаций личного состава гусеничной техникой. Также контроль технического состояния и мелкий ремонт гусеничной техники.
Претендент на должность должен иметь водительское удостоверение категории В и опыт вождения не менее 1 года. Также претендент должен быстро ориентироваться в ситуации и принимать решения.
Конечно, требуется умелое вождение техники в любое время года и время суток и готовность управлять лево- и праворульной автомобильной техникой.
Преимуществом будет, если у кандидата есть пройденные курсы оффроада и контраварийного вождения и готовность пройти курсы подготовки-бойцов спасателей вместе с медицинским экипажем. Также в "Азове" научат работать с прибором ночного видения и другими техническими средствами.
Условия службы
В свою очередь "Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Будет возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира.
Денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы. Доплата действует в случае прохождения службы в районе ведения боевых действий.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют возводить инженерные сооружения. Речь идет о строителях.
Также в бригаде нужны командиры. На работу приглашают военных, которые способны управлять минометными взводами.
