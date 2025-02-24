Водії автобусів можуть влаштуватись в "Азов" і заробляти 3300 грн на день

Військовий водій. Ілюстративне фото: Скриншот

У підрозділи "Азов" шукають людей, що впевнено почувають себе за кермом автобуса. Але треба буде ще вміти відремонтувати "залізного коня" у фронтових умовах.

Подібна вакансія опублікована на порталі Work.ua.

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Що саме треба робити на посаді, та які вимоги від кандидата

Окрім керування різними автобусами та мікроавтобусами від претендента на посаду чекають навичок поточного ремонту техніки.

Звичайно, необхідною умовою є наявність водійського посвідчення категорії D\DE та досвід водіння від 1-го року. Досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах буде перевагою.

Що пропонують по умовах праці

Людина, що успішно влаштується по цій вакансії може розраховувати на офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або влаштуватись на контракт.

Грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України. Також є можливість переведення для діючих військовослужбовців виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, у бригаді "Азов" є вакансія схемотехніка. Обійняти цю посаду може людина, яка знається на схемах БпЛА.

Також у бригаді бракує водіїв бензовозів. На роботу запрошують людей, які мають водійське посвідчення категорії C та E й щонайменше два роки досвіду роботи.