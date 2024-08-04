Водії автобусів можуть влаштуватись в полк "Азов" і заробляти 3300 грн на день.

Водій військового автобуса. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, що впевнено почувають себе за кермом автобуса. Але треба буде ще вміти відремонтувати "залізного коня" у фронтових умовах.

Подібна вакансія опублікована 3 серпня на порталі Work.ua.

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Вакансія полку "Азов". Фото: Скриншот

Окрім керування різними автобусами та мікроавтобусами від претендента на посаду чекають навичок поточного ремонту техніки.

Звичайно, необхідною умовою є наявність водійського посвідчення категорії D\DE та досвід водіння від 1-го року. Досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах буде перевагою.

Що пропонують по умовах праці

Людина, що успішно влаштується по цій вакансії може розраховувати на офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або влаштуватись на контракт.

Грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України. Також є можливість переведення для діючих військовослужбовців виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.