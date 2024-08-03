Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує інженерам радіоелектроніки

Інженер радіоелектроніки. Фото ілюстративне: istockphoto.com

Бригада спецпризначення "Азов" формує радіотехнічний підрозділ і шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей із технічною освітою. У полку бракує інженерів радіоелектроніки.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 31 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки інженера радіоелектроніки в полку "Азов"

Інженер радіоелектроніки має виконувати роботи з розробки та забезпечення підрозділу технічними засобами, збирати електронні пристрої, ремонтувати РА підрозділу. Також серед його обов'язків 3D-друк компонентів та обслуговування принтера.

Вимоги до кандидата на посаду

На роботу приймуть людей, що мають технічну освіту (бажано вищу), знаються на електроніці, системах управління та програмуванні, мають навички роботи з вимірювальною технікою, вміють розробляти та збирати радіоелектронні пристрої середньої складності. Також бажано, щоб кандидат на посаду знав 3D-моделювання.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам гідну щомісячну зарплату. В оголошенні не зазначено, скільки платитимуть, однак зазвичай зарплати в полку не менше 25 тисяч гривень, а у разі виконання завдань у зоні бойових дій можна за місяць заробити до 125 тисяч гривень. Військовослужбовцям пропонують безоплатне забезпечення речовим майном і харчуванням. Служити в Нацгвардії України можна за мобілізацією або контрактом. Усім військовим надають гарантовану відпустку (30+10 днів) із правом виїзду за кордон.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, до лав "Азову" запрошують внутрішніх аудиторів. Обійняти цю посаду можуть люди з вищою освітою у сфері аудиту, економіки, бухгалтерського обліку та досвідом роботи за цим напрямом від одного року. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

Також у полку є вакансія анестезіолога. Серед обов'язків такого фахівця надання невідкладної медичної допомоги. За місяць роботи можна заробити 25–125 тисяч гривень.