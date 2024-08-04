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В "Азов" нужны профессиональные водители — какие задачи будут выполнять

4 августа 2024 03:35
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Водители автобусов могут устроиться в полк "Азов" и зарабатывать 3300 грн. в день.
Водитель военного автобуса. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в своих батальонах и других подразделениях людей, уверенно чувствующих себя за рулем автобуса. Но нужно будет еще уметь отремонтировать "железного коня" во фронтовых условиях.

Подобная вакансия опубликована 3 августа на портале Work.ua.

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Вакансия полка "Азов". Фото: Скриншот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме управления разными автобусами и микроавтобусами от претендента на должность ждут навыков текущего ремонта техники.

Конечно, необходимым условием является наличие водительского удостоверения категории D\DE и опыт вождения от 1 года. Опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях будет преимуществом.

Что предлагают по условиям труда

Успешный человек по этой вакансии может рассчитывать на официальную мобилизацию до конца военного положения или устроиться на контракт.

Денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины. Также есть возможность перевода для действующих военнослужащих на исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

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