Для водіїв є вакансія в медичних пунктах бригади Азов

Евакуація пораненого бійця ЗСУ. Фото: Азов

Бригади спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вправно та впевнено керують технікою. Йдеться про водіїв медичного пункту.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Які обов'язки кандидата

проведення медичних евакуацій особового складу гусеничною технікою;

контроль технічного стану і дрібний ремонт гусеничної техніки.

Вимоги до кандидата

наявність водійських прав категорії В та досвіду водіння щонайменше 1 рік;

вміння швидко орієнтуватися в ситуації та приймати рішення;

уміле водіння техніки в будь-яку пору року та час доби;

готовність керувати ліво- і праворульною автомобільною технікою;

пройдені курси офроаду та контраварійного водіння будуть перевагою;

готовність пройти курси підготовки-бійців рятувальників разом з медичним екіпажем;

готовність вчитися працювати з приладом нічного бачення та іншими технічними засобами.

Умови роботи

"Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира.

Грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує абдомінальних і торакальних хірургів. Обійняти цю посаду можуть люди, які мають щонайменше два роки досвіду роботи та вищу медичну освіту.

Також у бригаді потрібні водії-заправники. На роботу запрошують людей, які раніше працювали на заправках.