У застосунку Армія+ запустили сервіс онлайн-навчання для військових

В Армії+ з'явився сервіс онлайн-навчання для військових
У застосунку "Армія+" запустився сервіс онлайн-навчання. Додаток став першою державною платформою, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи.
Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін у неділю, 27 жовтня.
Сервіс онлайн-навчання в "Армії+"
Навчання в застосунку буде доступне кожному авторизованому військовому.
"У першій версії будуть три курси, лекторами яких стали військові. Загальна підготовка, побут у польових умовах, безпілотні системи основи БпЛА", — зазначив Лазуткін.
Він розповів, що кожен курс має певну кількість модулів, що розбиті на уроки. Після цього буде тестування, а потім іспит.
Нагадаємо, протягом двох місяців після запуску "Армія+" у застосунку авторизувалися 340 тисяч військовослужбовців.
Також у застосунок "Армія+" додадуть п'ять нових електронних рапортів, які є найбільш популярними серед військовослужбовців.
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