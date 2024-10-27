В приложении Армия+ запустили сервис онлайн-обучения для военных

В Армии+ появился сервис онлайн-обучения для военных
В приложении "Армия+" запустился сервис онлайн-обучения. Приложение стало первой государственной платформой, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу.
Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в воскресенье, 27 октября.
Сервис онлайн-обучения в "Армии+"
Обучение в приложении будет доступно каждому авторизованному военному.
"В первой версии будут три курса, лекторами которых стали военные. Общая подготовка, быт в полевых условиях, беспилотные системы, основы БпЛА", — отметил Лазуткин.
Он рассказал, что каждый курс имеет определенное количество модулей, разбитых на уроки. После этого будет тестирование, а затем экзамен.
Напомним, в течение двух месяцев после запуска "Армия+" в приложении авторизовалось 340 тысяч военнослужащих.
Также в приложение "Армия+" добавят пять новых электронных рапортов, наиболее популярных среди военнослужащих.
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