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В Армии+ появился сервис онлайн-обучения для военных

27 октября 2024 16:44
Виктория Козырь - редактор
В приложении Армия+ запустили сервис онлайн-обучения для военных
Военный с телефоном. Фото: АрмияInform
Виктория Козырь - редактор

В приложении "Армия+" запустился сервис онлайн-обучения. Приложение стало первой государственной платформой, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в воскресенье, 27 октября.

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Обучение в приложении будет доступно каждому авторизованному военному.

"В первой версии будут три курса, лекторами которых стали военные. Общая подготовка, быт в полевых условиях, беспилотные системы, основы БпЛА", — отметил Лазуткин.

Он рассказал, что каждый курс имеет определенное количество модулей, разбитых на уроки. После этого будет тестирование, а затем экзамен.

Напомним, в течение двух месяцев после запуска "Армия+" в приложении авторизовалось 340 тысяч военнослужащих.

Также в приложение "Армия+" добавят пять новых электронных рапортов, наиболее популярных среди военнослужащих.

Украина Минобороны Армия+ война ВСУ

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16:44 В Армии+ появился сервис онлайн-обучения для военных

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