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Оновлення додатку "Армія+" — військові можуть скористатися новими рапортами

24 жовтня 2024 18:47
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
У застосунку Армія+ запрацюють нові рапорти для військових
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Фото: Радіо Свобода
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У застосунку "Армія+" з'явиться п'ять нових електронних рапортів, які є найбільш розповсюдженими серед військових. Крім цього, в оновленій версії запущено комплексне онлайн-навчання для військовослужбовців.

Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, повідомляє Новини.LIVE у четвер, 24 жовтня.

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Черногоренко розповіла, що з моменту запуску застосунку "Армія+" до нього під'єдналися  близько 340 тисяч військових та понад тисяча військових частин. Вона додала, що всього за цей проміжок часу було подано та підтверджено близько 10 тисяч електронних рапортів.

"Функція електронних рапортів є однією із найважливіших задач для Міноборони. Ми вже запустили оновлення, де будуть додані п'ять нових електронних рапортів, які стосуються найрозповсюдженіших запитів від військових", — заявила заступниця міністра оборони України. 

За її словами, однією з найочікуваніших функцій є можливість подання електронного рапорту на отримання довідки за Формою 5, що підтверджує факт проходження військової служби і використовується для отримання пільг, які надає держава.

 "Цей рапорт може оформлюватися в "Армія+" у два кліки. Командир отримує повідомлення про те, що цей рапорт прийшов від його особового складу. Зможе затвердити, або навпаки відхилити цей рапорт, пояснюючи причину", — зауважила Черногоренко.

Серед інших нововведень — можливість оформити рапорт для дозволу виїхати за межі гарнізону, рапорт для відпустки у зв'язку зі станом здоров'я та отримання відпустки після звільнення з полону.

Заступниця міністра оборони наголосила на тому, що у застосунку також запустили комплексне онлайн-навчання для військових. Загалом курс складається із трьох модулів:

  • загальна військова справа;
  • побут у бойових умовах;
  • безпілотні літальні апарати.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що запровадження онлайн-навчань для військових у застосунку "Армія+", дозволить захисникам опановувати нові знання навіть у польових умовах.

Раніше ми писали про те, що в застосунку Армія+ військові можуть самостійно коригувати дані про свою службу.

Міноборони військовослужбовці Армія+ війна в Україні рапорт війна

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