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В Армии+ появится электронный документ для всех военных

5 января 2025 21:18
Виктория Козырь - редактор
В приложении Армия+ введут электронное военное удостоверение
Военный с телефоном. Фото: АрмияInform
Виктория Козырь - редактор

В приложении "Армия+" появится военное удостоверение. Документ станет доступным уже в 2025 году.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко в интервью блогеру Сергею Стерненко в воскресенье, 5 января.

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Военное удостоверение в "Армии+"

"Это будет единый электронный документ для всех военных. И в "Армии+" будет военное удостоверение с фотографией, званием, должностью. Это будет реализовано, когда мы запустим единый реестр военнослужащих", — говорит Черногоренко.

Она отметила, что законопроект, который позволит запустить соответствующий реестр, уже прошел два чтения. Сейчас он ждет подписи Президента Украины Владимира Зеленского.

"Только он будет подписан, мы сделаем этот реестр. Я думаю, что где-то за первое полугодие 2025 года, фактически до июня, мы реализуем военное удостоверение", — добавила заместитель министра.

Напомним, Кабмин утвердил внедрение новой функции в приложении "Армия+", которая позволит военным передавать отчеты о выполнении задач.

Також в приложении заработала программа лояльности для военнослужащих ВСУ. Она включает специальные предложения и скидки на различные услуги.

Минобороны ВСУ украинцы Украина военные Армия+

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