Міноборони масштабуватиме використання безпілотних наземних комплексів для ЗСУ

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони України запускає проєкт для масштабування застосування безпілотних наземних комплексів в армії. У відомстві зазначили, що ці інноваційні технології потрібні для збереження воїнів.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook у середу, 5 лютого.

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Безпілотні наземні комплекси

Умєров наголосив, що Україна збільшує обсяги виробництва систем та розгортає повноцінні роботизовані підрозділи у складі ЗСУ на лінії фронту.

"Цей проєкт ґрунтується на досвіді випробувань, які проводилися з літа 2024 року у співпраці з військовослужбовцями", — зазначив він.

Безпілотний наземний комплекс. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Безпілотні наземні комплекси продемонстрували свою ефективність у виконанні численних бойових завдань:

реалізовувати наступальні та оборонні операції;

здійснювати логістичне забезпечення підрозділів;

проводити евакуацію поранених з поля бою;

мінувати та розміновувати території.

При формуванні роботизованих підрозділів було враховано досвід бригад, що використовують ці системи на фронті.

Умєров зазначив, що основними постачальниками наземних роботизованих комплексів є провідні вітчизняні компанії.

"Українські виробники адаптували свої вироби до умов сучасної війни та рекомендацій бойових підрозділів Сил оборони. Продовжуємо перетворення Збройних сил України на сучасну армію, яка має технологічну перевагу над ворогом. Наша мета — створити військо, де інноваційні технології допомагають виконувати найнебезпечніші задачі, зберігаючи життя наших захисників", — додав міністр.

Допис Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Міноборони дозволило військам використовувати наземні роботизовані комплекси Гімлі, які можуть підвозити боєприпаси та проводити евакуацію.

Також українські військові продемонстрували ефективну бойову роботу на сході.