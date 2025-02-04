Міноборони допустило до війська роботизовані комплекси Гімлі

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони України допустило до використання військом наземних роботизованих комплексів Гімлі. Вони здатні підвозити боєприпаси та здійснювати евакуацію.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у вівторок, 4 лютого.

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Наземні роботизовані комплекси Гімлі

НРК Гімлі — багатоцільова безпілотна платформа для завдань у складних бойових умовах.

Наземний роботизований комплекс Гімлі. Фото: Міноборони

"Залежно від комплектації та навісного устаткування роботи виконують завдання з евакуації та переміщення особового складу, перевезення боєприпасів, майна, виконання інших важливих завдань із забезпечення та підтримки. Крім того, НРК Гімлі може оснащуватись зброєю і виконувати функції мобільного бойового модуля, здійснюючи вогневе ураження ворожих цілей", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначають, що роботи невеликого розміру, тому їх легко транспортувати. Гімлі обладнані безшумним електричним двигуном. Крім того, повного заряду вистачає на декілька годин безперервної роботи, а також вони здатні виконувати завдання у будь-який період доби.

Нагадаємо, начальник Тилу Сил логістики ЗСУ Сергій Булавко повідомив про службове розслідування контракту на постачання протитанкової міни, яку закупила Агентство оборонних закупок.

Раніше українська делегація взяла участь у засіданні NCR і CIOR. У Міноборони заявили про готовність ділитися бойовим досвідом із НАТО.