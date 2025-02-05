Минобороны будет масштабировать использование беспилотных наземных комплексов для ВСУ

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны Украины запускает проект для масштабирования применения беспилотных наземных комплексов в армии. В ведомстве отметили, что это инновационные технологии нужны для сохранения воинов.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в Facebook в среду, 5 февраля.

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Умеров отметил, что Украина увеличивает объемы производства систем и разворачивает полноценные роботизированные подразделения в составе ВСУ на линии фронта.

"Этот проект основывается на опыте испытаний, которые проводились с лета 2024 года в сотрудничестве с военнослужащими", — отметил он.

Беспилотный наземный комплекс. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Беспилотные наземные комплексы продемонстрировали свою эффективность в выполнении многочисленных боевых задач:

реализовывать наступательные и оборонительные операции;

осуществлять логистическое обеспечение подразделений;

проводить эвакуацию раненых с поля боя;

минировать и разминировать территории.

При формировании роботизированных подразделений был учтен опыт бригад, использующих эти системы на фронте.

Умеров отметил, что основными поставщиками наземных роботизированных комплексов являются ведущие отечественные компании.

"Украинские производители адаптировали свои изделия к условиям современной войны и рекомендациям боевых подразделений Сил обороны. Продолжаем преобразование Вооруженных сил Украины в современную армию, которая имеет технологическое преимущество над врагом. Наша цель — создать войско, где инновационные технологии помогают выполнять опасные задачи, сохраняя жизнь наших защитников", — добавил министр.

Пост Умерова. Фото: скриншот

Напомним, Минобороны разрешило войскам использовать наземные роботизированные комплексы Гимли, которые могут подвозить боеприпасы и проводить эвакуацию.

Также украинские военные продемонстрировали эффективную боевую работу на востоке.